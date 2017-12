Peter Kraml im 70. Lebensjahr verstorben

Peter Kraml, langjähriger Kulturredakteur im ORF OÖ, ist am Montag nach langer schwerer Krankheit im 70. Lebensjahr verstorben. Neben seiner Radiotätigkeit war er außerdem Maler, Kunsterzieher, Ausstellungsmacher und Autor.

Kunst und Kultur unters Volk bringen, ein breites Publikum dafür begeistern: Das war sein größtes Anliegen, das hat Peter Kraml ein Leben lang begleitet.

Immer auf der Suche nach spannenden Themen

Wenn man ihn im ORF Studio in Linz neben seiner Moderatorentätigkeit für die abendliche Kultursendung antreffen wollte, dann meistens nur in der Nacht. Denn tagsüber war er mit seinem Mikrophon rastlos unterwegs, immer auf der Suche nach spannenden Interviews und kulturelle Reportagen. Kultur war sein Leben, sein Lebensmotto: „In die Kultur eintauchen und als Überflieger in den Himmel stürmen", wie er einmal sagte.

ORF

Ein Kollege, auf den man zählen konnte

Peter Kraml studierte an der Kunsthochschule Linz Malerei, außerdem Psychologie und Soziologie an der Universität Linz. Ab 1973 war er Mitglied der Künstlervereinigung MAERZ, und von 1997 bis 1998 war er Kunstkurator der Stadt Linz. Vielen wird er jedoch einfach als liebenswert chaotischer, immer leicht zerstreuter Professor in Erinnerung bleiben, auf den man als Kollege immer zählen konnte.