Schneesturm: Unfälle auf glatten Straßen

Seit Freitagabend machten winterliche Bedingungen den Autofahrern zu schaffen. Teils heftiges Schneetreiben mit sturmartigem Wind führte in verschiedenen Landesteilen zu Problemen im Straßenverkehr.

Betrunken und führerscheinlos war ein 19-Jähriger 4.30 Uhr in Kematen an der Krems unterwegs. Er lenkte das Auto eines Bekannten – der allerdings nichts davon wusste. Der 19-Jährige rutschte in einer Kurve von der Straße und prallte mit dem Wagen gegen einen Zaun. Die Polizei stellte bei dem 19-Jährigen dann auch 0,78 Promille Alkohol im Blut fest. Mehrere Anzeigen folgen.

Mit Auto in Garten geschlittert

In Ebensee tobte laut Polizei um 8.00 Uhr ein Schneesturm, als auf der B145 bei Langwies ein Lenker mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abkam, gegen ein Verkehrszeichen und dann noch gegen einen Baum prallte. Der Mann hatte Glück und kam unverletzt davon.

FF Lasberg

Auch im Mühlviertel verlor ein Lenker die Herrschaft über sein Auto. In Siegelsdorf musste die Feuerwehr Lasberg ausrücken, weil ein Auto von der Straßen abgekommen war, in einen Garten schlitterte und dort auf dem Dach zu liegen kam. Der Fahrer wurde verletzt.

Unfälle auf Autobahnen

Das dichte Schneetreiben machte auch auf den Autobahnen zweitweise Probleme: So gab es in der Früh Behinderungen auf der Westautbahn (A1) im Seengebiet, weil am Kematinger Berg mehrere LKW hängengeblieben waren.

Auf der Innkreisautobahn (A8) gab es Behinderungen bei der Ausfahrt Aistersheim, weil auf der schneebedeckten Fahrbahn einige Schwerfahrzeuge nicht mehr weiterkamen. Im Laufe des Vormittags entspannte sich die Situation wieder.