Staus vor langem Wochenende

Das bevorstehende lange Wochenende dürfte bereits ab Donnerstagmittag zu langen Staus führen. Laut der Radio OÖ Verkehrsredaktion ist vor allem auf den Linzer Stadtausfahrten mit Stau zu rechnen, aber nicht nur dort.

Auch vor vielen Einkaufszentren sind Staus zu befürchten. So etwa im Großraum Linz auf Umfahrung Traun, der B139, bei den Kreisverkehren in Haid am Weg zum dortigen Einkaufszentrum oder auch am Weg nach Pasching zum dortigen Einkaufszentrum.

Verzögerungen im Salzkammergut und Linz

Im Salzkammergut kann es zu Verzögerungen auf der B145 am Weg zum Einkaufszentrum bei Gmunden kommen. Der Donnerstag ist aufgrund des anstehenden Feiertags auf den Straßen eigentlich ein Freitag. Das heißt ab Mittag ist auf den Linzer Stadtausfahrten mit Staus und Verzögerungen zu rechnen.

Vor allem auf der A7, der Mühlkreisautobahn muss mehr Zeit eingerechnet werden. Viele fahren nämlich nicht nur zum Einkaufen, sondern auch auf einen Kurzurlaub über das lange Wochenende oder zu einem Christkindlmarkt.

