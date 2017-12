Hitler-Haus: Kampf gegen Enteignung

Die Besitzerin des Geburtshauses von Adolf Hitler in Braunau will weiter gegen die Enteignung vorgehen. Ihr Anwalt wird in den kommenden Tagen Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einbringen.

Eine Prüfung des Falls könnte aber Jahre dauern, heißt es am Donnerstag in einem Bericht des „Kurier“. Auch die festgelegte Summe für die Entschädigung, nämlich 310.000 Euro wolle man nicht akzeptieren, das sei der Besitzerin zu wenig.

ORF

Architektenwettbewerb liegt auf Eis

Unterdessen liegt der Architektenwettbewerb für die Umgestaltung des Gebäudes in Braunau weiter auf Eis. Man konzentriere sich auf die Höhe der Entschädigung, wird ein Ministeriumssprecher in dem Zeitungsbericht zitiert.

Links: