Bankomat im Mühlviertel gesprengt

Ein lauter Knall hat am Montag in Unterweitersdorf (Bezirk Freistadt) wohl viele aus den Betten gerissen. Gegen 5.00 Uhr hatten noch unbekannte Täter einen Bankomaten in die Luft gesprengt.

Laut Polizei wurde der Bankomat bei einem Schuhgeschäft gesprengt. Ob es gelungen ist, den Bankomat zu öffnen und wie viel die Täter möglicherweise erbeutet haben, war Montagfrüh noch unklar.

Feuerwehren löschten den Brand

Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Zwei Feuerwehren löschten den Brand, der durch die Sprengung entstanden war. Nach den Tätern wird gefahndet.