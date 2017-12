Zwölf Feuerwehren bei Brand im Einsatz

In Wallern an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) ist am Samstag der Holzanbau eines Wohnhauses völlig abgebrannt, zwölf Feuerwehren mit rund 150 Mann kämpften gegen die Flammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehren sei der Holzanbau des Wohnhauses in Vollbrand gestanden, so Dominik Richtsteiger, der Einsatzleiter der Feuerwehrwehr Wallern an der Trattnach. Die größte Herausforderung sei es gewesen, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern, was mit den insgesamt 150 Einsatzkräften auch gelungen sei.

Drei Menschen konnten sich ins Freie retten

Der Holzanbau, eine Art Wintergarten, in dem sich im unteren Teil ein Holzlager befand, brannte allerdings völlig ab. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Drei Menschen, die sich im Haus befanden, konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Die Brandursache und Schadenshöhe waren Samstagnachmittag noch nicht bekannt.