Großer Fernsehauftritt mit dem ORF-Friedenslicht

Das Friedenslichtkind Tobias Flachner aus der „Stille Nacht“-Gemeinde Hochburg-Ach präsentiert am Samstag das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ ab 20.15 Uhr in ORF 2 in der Eurovisionssendung „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“.

Für Präsentator Florian Silbereisen ist das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ längst das Symbol des Weihnachtsfriedens geworden. Er sei glücklich, dass das Friedenslicht schon zum neunten Mal in seiner großen Adventshow leuchtet, „als größtes Friedenszeichens Europas“, wie Silbereisen sagt.

ORF

„Das Friedenslicht als Höhepunkt der Show“

Mit dabei sind in Suhl internationale Stars wie Mireille Mathieu, die Kelly Family, Andrea Berg, Peter Kraus, Andre Rieu, Semino Rossi und die DJ Ötzi. „Ein schöner Abschluss eines erfolgreichen Jahres“ mit dem Friedenslicht als Höhepunkt der Show“, so Florian Silbereisen.

ORF

Die Sendung kommt live aus dem Kongresszentrum in Suhl im deutschen Bundesland Thüringen.