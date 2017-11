Josef Bauer erhält Landeskulturpreis

Am Donnerstagvormittag sind im Landhaus die oberösterreichischen Landeskulturpreise und Talentförderungsprämien vergeben worden. Der Große Landeskulturpreis ging an den Bildenden Künstler Josef Bauer.

Josef Bauer, Jahrgang 1934, erhielt für sein Lebenswerk den mit 11.000 Euro dotierten Großen Landeskulturpreis, der im Bereich Bildende Kunst „Alfred Kubin-Preis“ heißt. Thema Josef Bauers ist die Distanz des Menschen zu den Dingen, zur Natur. Für ihn hängt das mit seinem Aufwachsen am Land zusammen: „Vielleicht ist das auch, weil ich am Land geboren bin und die Sprache nicht so wichtig war wie bei Intellektuellen. Die Beziehungen zu den Dingen war dann intensiver.“

ORF

Der mit 7.500 Euro dotierte Landeskulturpreis für Bildende Kunst ging an Otto Zitko, der 1959 in Linz geboren wurde. Im Bereich Literatur wurde die 1942 in Garsten geborene Evelyn Grill mit dem Landeskulturpreis ausgezeichnet, die Medienkünstlerin Christa Sommerer erhielt den Landeskulturpreis im Bereich „Interdisziplinäre Kunst“ und die Kardiologin Irene Lang erhielt die oberösterreichische Auszeichnung im Bereich „Wissenschaft“.

Insgesamt neun junge Wissenschaftler und Künstlerinnen erhielten Talentförderungsprämien. Außerdem wurde der Verein Kunst- und Kulturhaus Vöcklabruck mit dem Grossen Landespreis für initiative Kulturarbeit ausgezeichnet. Die Gruppe „Original Linzer Worte“ freute sich über den kleinen Landespreis in dieser Kategorie.