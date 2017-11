Prozess: Baby in Keller zurückgelassen

Unmittelbar nachdem sie einen Buben zur Welt gebracht hat, soll eine 32-Jährige das Baby in einen Keller gelegt und zurückgelassen haben. Am Mittwoch steht die Frau wegen versuchter Tötung eines Kindes bei der Geburt in Ried vor Gericht.

Die 32-jährige Frau gibt an, sie habe nichts von der Schwangerschaft gewusst, heißt es aus Ried. Unerwartet habe sie am 10. Juni bei ihrer Schwester zuhause einen Sohn geboren. Mit einer Nagelschere habe sie die Nabelschnur durchtrennt, das Kind in ein Handtuch gewickelt und in eine Sporttasche gepackt, so die Anklage.

Nachbarn hörten Weinen

Dann habe sie das Kind mit nach draußen genommen, das Gitter eines Kellerschachts geöffnet, das Kind hineingelegt und dort zurückgelassen. Nachbarn hörten das Weinen des bereits unterkühlten Buben und retteten ihm das Leben. Die Staatsanwaltschaft sieht zumindest den bedingten Vorsatz, das Kind zu töten: Die Frau habe damit rechnen müssen, dass ihr Sohn so sterben könnte und das in Kauf genommen. Wird die Mutter einer neunjährigen Tochter vom Schöffensenat wegen „versuchter Tötung eines Kindes bei der Geburt“ verurteilt, könnte sie bis zu fünf Jahre Haftstrafe erhalten.

Einfluss der gerade erfolgten Geburt beachtet

Der Gesetzgeber berücksichtigt in solchen Fällen den besonderes Einfluss der gerade erfolgten Geburt. Hätte die Frau den Säugling drei Tage später ausgesetzt, müsste sie sich wegen Mordversuchs verantworten. Zu ihren Gründen habe sie laut Staatsanwaltschaft bisher die Aussage verweigert.