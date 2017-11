Vier Dämmerungseinbrüche im Bezirk Steyr-Land

Mit dem frühen Sonnenuntergang kommen auch die Dämmerungseinbrecher: Am Montag wurde in vier Häuser im Bezirk Steyr-Land eingebrochen. Ein Zeuge hatte zwei Personen beobachtet.

Zunächst hatten die unbekannten Täter wohl in Bad Hall versucht, über die Terrasse in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Das missglückte aber, also stiegen sie über eine Fensterbank auf den Balkon und brachen die Balkontür auf.

Einbrüche in Sierning, Dietach und Waldneukirchen

In Sierning-Neuzeug stiegen sie über die Terrassentür in ein Wohnhaus. In Dietach brachen die Täter ein Fenster auf - ebenfalls, um in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Und auch in Waldneukirchen wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Ein Nachbar beobachtete laut Polizei gegen 18.00 Uhr, wie zwei Personen das Haus verließen, zu einem abgestellten Auto gingen und damit wegfuhren. Die beiden sollen demnach zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, sie trugen Jacke und Haube. Wie hoch der Schaden jeweils ist, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hilfe.