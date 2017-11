Verhandlungen über Beamtengehälter starten

Montagnachmittag starten nach zwei sogenannten Gesprächen endgültig die Verhandlungen über einen eigenen Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst in Oberösterreich.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) will den Bundesabschluss von 2,33 Prozent nicht eins zu eins übernehmen. Zuletzt kündigte er an, sich dieses Gehaltsplus für kleinere und mittlere Einkommen vorstellen zu können.

30.000 Unterschriften überreicht

Die Gewerkschaften haben Stelzer beim Gespräch am Freitag über 30.000 Unterschriften überreicht. Sie fordern eine Übernahme des Bundesabschlusses für die rund 65.000 betroffenen Beschäftigten in Oberösterreich. Das sind nicht nur Landesmitarbeiter, sondern auch jene in Städten und Gemeinden, den Landeskrankenhäusern oder auch den Ordensspitälern.

Links: