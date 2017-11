Linzer Wirt bei Brand schwer verletzt

Bei einem Brand in der Küche seines Lokals ist am Freitagnachmittag ein Wirt in der Linzer Innenstadt schwer verletzt worden. Der 50-Jährige erlitt Verbrennungen und atmete Rauchgase ein.

Das Feuer dürfte bei der Fritteuse ausgebrochen sein. Das heiße Fett soll übergegangen sein und beim Dunstabzug zu brennen begonnen haben. Der 50-jährige Wirt erlitt dabei Verbrennungen an der Hand und atmete Rauchgase ein.

Küche völlig zerstört

Die Polizei holte den Mann aus der verrauchten Küche, dann wurde er mit dem Notarzt in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch unbekannt, laut Feuerwehr ist die Küche aber schwer in Mitleidenschaft gezogen worden und dürfte bei dem Vorfall völlig zerstört worden sein.