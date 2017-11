Bellender Welpe rettet Ehepaar das Leben

Welpe „Gini“ hat in der Nacht auf Freitag wohl einem älteren Ehepaar das Leben gerettet. In dem Bauernhaus in Kematen an der Krems (Bezirk Linz-Land) war Feuer ausgebrochen. Der Hund hatte mit seinem Gebell das Ehepaar rechtzeitig geweckt.

Das laute Bellen seines Welpen weckte das Ehepaar, 71 und 85 Jahre alt, gegen 1.00 Uhr Früh aus dem Schlaf. Gerade noch rechtzeitig: Das Schlafzimmer war bereits stark verraucht, aus dem Türspalt trat starker Rauch auf.

fotokerschi.at

In letzter Minute flüchten die beiden Welpen „Gini“ aus dem Bauernhof und alarmierten die Feuerwehr. 70 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren standen im Einsatz und konnten den Brand in der Küche rasch löschen. Laut Polizei hatte es zu brennen begonnen, weil ein Küchengerät defekt war.

Tiere und Ehepaar unverletzt

Das Ehepaar blieb unverletzt, wurde aber zur Kontrolle ins Unfallkrankenhaus nach Linz eingeliefert. Auch die Tiere blieben unverletzt. Im Bauernhof entstand durch den Küchenbrand ein erheblicher Schaden, die genaue Summe steht aber noch nicht fest.