Gestürzter Pensionist rief stundenlang um Hilfe

In Steyr musste ein 85-jähriger Mann nach einem Sturz in seiner Wohnung vermutlich mehrere Stunden auf Hilfe warten. Der Pensionist hatte immer wieder laut gerufen. Erst um 3.30 Uhr hörte ihn ein Nachbar und schlug Alarm.

Der 85-Jährige lebt allein in der Wohnung in Steyr, im Stadtteil Ennsleite. Laut Polizei soll der Pensionist irgendwann am Samstagabend in seinem Schlafzimmer zu Sturz gekommen sein. Dabei verletzte er sich so, dass er sich nur mehr eingeschränkt bewegen konnte und alleine nicht vom Boden wegkam. Weil der Mann auch kein Rufhilfe-Armband besitzt, konnte er selbst keine Hilfe alarmieren. Deshalb rief er laut um Hilfe.

26-Jähriger hörte Hilferufe

Wie lange genau er so auf dem Boden ausharren musste, das steht noch nicht fest. Sicher ist, dass ein 26-jähriger Nachbar um 3.30 Uhr die Hilferufe hörte. Der junge Mann schlug sofort Alarm und Polizisten und Rotes Kreuz rückten an.

Doch es war dann gar nicht so einfach, in die Wohnung des 85-Jährigen zu gelangen, so Heide Klopf von der Pressestelle der Polizei. Der Sperrmechanismus der Wohnungstüre sei nicht so einfach außer Kraft zu setzen gewesen, es musste eine sogenannte Rettungsramme organisiert und die Türe aufgebrochen werden.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte den Pensionisten und er konnte vom Notarzt versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht werden. Derzeit wird der 85-Jährige noch stationär behandelt. Es soll ihm aber den Umständen entsprechend gut gehen.