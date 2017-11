Tödlicher Unfall auf Schneefahrbahn

Auf Schneefahrbahn sind am Sonntagnachmittag zwei Autos waren im Gemeindegebiet von Pfarrkirchen im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) im dichten Nebel zusammengestoßen. Eine Frau wurde dabei getötet, drei weitere Menschen verletzt.

Der Wintereinbruch hatte auf den Straßen zum Teil tiefwinterliche Fahrverhältnisse geschaffen. So sind im Mühlviertel innerhalb einer Stunde bis zu zehn Zentimeter Schnee gefallen. Auf einer solchen Schneefahrbahn in Amesedt im Gemeindegebiet von Pfarrkirchen im Mühlkreis kam es am späten Nachmittag zu einem tragischen Unfall.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Beide Autos in Wiese geschleudert

Ein 80-Jähriger aus Putzleinsdorf kollidierte laut Polizei mit seinem Geländewagen mit dem entgegenkommenden Auto eines 67-Jährigen aus Goldwörth, der drei Mitfahrer im Auto hatte. Beide Autos wurden durch den wuchtigen Anprall in eine Wiese geschleudert. Eine 73-Jährige auf dem Rücksitz im Wagen des Goldwörthers erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Auch die anderen Personen im Fahrzug - der Ehemann der getöteten Frau sowie das Paar auf den vorderen Sitzen - mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der 80-Jährige im Geländewagen blieb unverletzt. Die Amesedter Straße war gut eineinhalb Stunden lang gesperrt.