Ried ist mit Heimsieg Herbstmeister

Die SV Guntamatic Ried feiert mit einem 2:0 gegen Kapfenberg den Herbstmeistertitel. Nun folgen zwei vorgezogene „Frühjahrsrunden“. Das Ziel, frühzeitig den Spitzenplatz zu festigen, wurde jedenfalls erreicht.

Die Torfabrik der Liga steht in Ried auf dem Platz: 40 Tore stehen auf der Habenseite. Und die Innviertler Torfabrikanten werden gleich einmal durch Chabbi im Strafraum aktiv – KSV-Keeper Gartler kann klären.

Der zweite Vorstoß führt zum 1:0.

Da geht es schnell: Stankovic – Fröschl – Chabbi – zurück auf Fröschl – Volleyschuss – Tor (8.). Die Rieder setzen gleich nach, Chabbi, dann Stankovic und Grgic aus Freistößen scheitern.

Anfangselan der Rieder verpufft etwas

Nach zwanzig Minuten findet der KSV besser in die Partie, der erste Torschuss der Steirer in der 28. Minute geht neben Gebauers Tor. Der Rieder Gegenzug: Chabbi alleine gegen Keeper Gartler. Sein Heber geht knapp am Keeper und KSV-Gehäuse vorbei. Aber auch Kapfenberg wird nun gefährlich – gleich zwei Kapfenberger rasseln um Millimeter an einer guten Flanke vor das Tor von Gebauer vorbei.

Dann wieder die Rieder durch Marcos im Angriff – dessen Zuspiel auf Chabbi kommt gut vor den Fünfer, Chabbi scheitert bei dieser Top-Chance in aussichtsreicher Position am Tor zum 2:0. (41.). Mit 1:0 geht es in die Kabine.

Ried startet mit viel Tempo in die zweite Hälfte.

Kapfenberg klärt einen Stankovic-Eckball. Aber Kapfenberg kontert mit Geissler aus der Distanz – knapp am Tor vorbei.

Kapfenberg ist wieder besser im Spiel – die Rieder können auf der anderen Seite drei Eckbälle in Folge nicht nützen.

Gebauer hält die Führung fest

Im Gegenzug muss Gebauer seine Kunst aufbieten, um den Ausgleich der Gäste zu verhindern. Nach dem Rieder Wechsel von Grabher für Stankovic probiert es Grgic aus der Distanz – knapp am Kreuzeck vorbei.

2:0 durch Chabbi

Die Vorentscheidung startet Wießmeier. Er sorgt für den Ballverlust der Gäste und passt auf Chabbi, der Gartler vom Sechzehner keine Chance lässt (70.).

Jetzt spielt nur noch der Tabellenführer und bringt den Vorsprung locker ins Trockene.

Das Ziel, in den letzten drei Herbstrunden den Spitzenplatz zu festigen, wurde von den Riedern schon in der ersten Etappe erreicht, was hinsichtlich des nächsten Duells daheim gegen Aufstiegs-Mitbewerber Wr. Neustadt von Bedeutung werden könnte. Im letzten Spiel des Herbstes geht es zu aufstrebenden Kickern von Lustenau nach Vorarlberg.

SV Guntamatic Ried - KSV 2:0 (1:0)

Tore: Fröschl/8., Chabbi/70.

Aufstellungen:

SV Guntamatic Ried: Gebauer; Boateng. Marcos, Haring, Kerhe; Wießmeier, Stankovic (Grabher/62.), Grgic (Ammerer/90.), Durmus; Fröschl (Surdanovic/90.), Chabbi.

KSV: Gartler; Kainz, Feyrer (Jutric/19.), Grabovac, Haas; Greissler, Maier (Agudo/65.); Rosenberger, Bratic, Pesca; Rangel (Fucek/69.)

Sky Go Erste Liga/18. Runde

Hartberg – Lustenau 0:0

Blau Weiß Linz – Wattens 0:2

Ried – Kapfenberg 2:0

Innsbruck – FAC 3:0

Liefering – Wr. Neustadt (20:30 – live in ORF Sport +)

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at