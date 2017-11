Einsatzfahrzeug der Bergrettung gestohlen

Diebe haben zwischen Donnerstag und Freitag in Bad Ischl den Einsatzwagen der Bergrettung gestohlen. Neben dem großen finanziellen Schaden kommt hinzu, dass die Bergretter ohne dieser Ausrüstung im Ernstfall nicht wirklich ausrücken können.

Von den Dieben fehlte am Freitagabend noch jede Spur. Der Geländewagen stand fahrbereit mit der ganzen Notfallausrüstung in der Garage des Stützpunktes der Bergrettung Bad Ischl, von wo er gestohlen wurde. Es handelt sich um einen silberfarbenen Toyota Hilux. Ortsstellenleiter Bernhard Schmid sagt gegenüber ORF Redakteur Roland Huber, der Wagen sei voll mit Equipment gewesen, mit Tragen, Vakuum-Matratzen, einem Sauerstoffgerät, aber auch mit einer Bohrmaschine und Motorsäge: „Es sind alles Dinge, die für unsere Einsätze enorm wichtig sind, und ohne die wir nicht wirklich ausrücken können.“

Bergrettung Bad Ischl

Bergrettung selbst auf Hilfe angewiesen

Der Schaden ist groß. Alleine die Ausrüstung kostet rund 25.000 Euro. Darüber hinaus sei der Vorfall für die Bergrettung freilich ärgerlich und behindere sie bei ihrer Arbeit, so Bergretter Bernhard Schmid: „Wenn es jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen einen Notfall gibt, müssen wir versuchen aus den Nachbar-Ortsstellen Material zu besorgen um einen Einsatz auch bewältigen zu können.

Die Bergrettung Bad Ischl ersucht die Bevölkerung um Mithilfe. Ein Foto des gestohlenen Einsatzwagens wurde in den Sozialen Medien verbreitet. Die Ermittlungen der Polizei sind am Laufen. Die Tat könnte laut Bergrettung einige Tage zurückliegen. Vor einer Woche sei der Geländewagen in der Garage abgestellt worden. Freitagmittag war er verschwunden.