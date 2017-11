Tropenkrankheiten auf dem Vormarsch

Seuchen wie Malaria, Gelbfieber oder Zika sind in Österreich keine Unbekannten mehr. Auch viele der bewältigt geglaubten Infektionskrankheiten wie Masern oder Tuberkulose sind auf dem Vormarsch. Tropenmediziner und Forscher beraten ab Freitag in Linz darüber.

Nicht selten fliegt sich die mobile Gesellschaft von heute die gefährlichen Souvenirs per Flugzeug aus dem Urlaub ein. Aber auch immer mehr Mückenarten aus den Tropen schaffen es in unsere Breiten und übertragen Erreger.

Globaler Handel und Klimawandel

Begünstigt wird das durch den globalen Handel und den Klimawandel. Reise- und Tropenmediziner Martin Haditsch aus Leonding meint: „Wir müssen wachsam sein. Es ist durchaus denkbar, dass wir in näherer Zukunft auch in Mitteleuropa Krankheiten wie Dengue-Fieber oder auch Malaria haben. Das kann durchaus zurückkommen. Wir sehen es ja schon durch ortständige Infektionen mit Malaria, mit Dengue-Fieber, mit Chikungunya in Frankreich, Italien, in Griechenland. Die Tropenkrankheiten kommen uns näher.“

„Irrationale Ängste bekämpfen“

Gleichzeitig beruhigen die Mediziner. Man müsse das Thema ernst nehmen, aber auch entemotionalisieren, gegen irrationale Ängste ankämpfen und das Bild zurechtrücken in Bezug auf die Dimension. Bisher habe es hierzulande da und dort lediglich Einzelfälle gegeben.

Herwig Kollaritsch, Tropenmediziner Zum Thema „Rückkehr der Seuchen“ war Herwig Kollaritsch, Tropenmediziner an der Universität Wien zu Gast im Studio.

Neuer Impfstoff gegen Malaria wird getestet

Einen Lichtblick gibt es im Kampf gegen Malaria. In Deutschland testen Forscher gerade einen neuen Impfstoff, der hoch wirksam ist, aber noch weiter entwickelt werden muss.