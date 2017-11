Nachbar verhinderte größeren Brand

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Mittwoch in St. Florian (Bezirk Linz-Land) einen Brand in einem Einfamilienhaus entdeckt und somit wohl schweren Schaden verhindert.

Dunkle Rauchwolken stiegen in Mittwochabend aus dem Dach des Hauses in St. Florian auf. Ein Nachbar sah das und reagierte sofort. Er läutete an der Türe - die Hausbewohnerin hatte sich im Keller aufgehalten und nichts bemerkt. Als sie ins obere Stockwerk stiegen, sahen sie, dass sich im Bereich des Dachstuhles ein Brand ausgebreitet hatte, und alarmierten die Feuerwehr.

Kamin als Auslöser

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen, das Feuer blieb auf den Ausbruchsbereich beschränkt. Wie sich bei der Untersuchung durch Brandermittler herausstellte, war das Feuer durch die Hitzestrahlung des Kamins in einer Zwischendecke ausgebrochen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.