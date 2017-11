Gesundheitsausgaben steigen um 64 Mio. Euro

Das Land Oberösterreich rechnet im nächsten Jahr mit einem deutlichen Anstieg bei den Gesundheitsausgaben. Das Budget dafür wird deshalb um fast 64 Millionen Euro auf knapp 827 Millionen Euro steigen.

Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) will die Modernisierung der Spitäler fortsetzen, die wohnortnahe Versorgung und die Prävention ausbauen. Zudem sollen Doppelgleisigkeiten abgestellt werden.

„Anregung des Rechnungshofes ernst genommen“

Der Gesundheitshaushalt soll beim Budgetlandtag im Dezember beschlossen werden, so Haberlander: "Ich habe daher auch eine Anregung des Rechnungshofes ernst genommen, dass man in Zentralraumgespräche gehen soll, um Leistungen abzustimmen und zu schauen, wer wo was anbietet. Und wie können wir Leistungen, die vielleicht bisher mit Dreitagesaufenthalten in Krankenhäusern verbunden waren, in Zukunft mit einem Tag anbieten. Hier sind wir in einem Erneuerungsprozess, den wir aber ganz bewusst gemeinsam gestalten und alle Träger und Krankenhäuser in die Gespräche einbinden.“

SPÖ über Kostenentwicklung „besorgt“

SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder kritisierte die schnell steigenden Ausgaben im Gesundheitsbereich. Er sieht dringenden Handlungsbedarf und zeigt sich über die Entwicklung besorgt.