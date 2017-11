Siebte „Lange Nacht der Bühnen“ am Samstag

Es ist Fest für die Theaterkunst, die am Samstag über die Bühne gehen wird. Um 15.00 werden sich in Linz an 31 Spielorten rund 500 Künstler in 117 Veranstaltungen vorstellen. Nicht nur Freunde des Theaters kommen bei dem umfangreichen Angebot auf ihre Kosten.

Um das breite Angebot der siebten Bühnennacht decken zu können, sind dieses Jahr fünf neue Spielstätten dazugekommen. 117 Veranstaltungen sind am Samstag zu sehen. Zentrale Drehscheibe sind die Kammerspiele des Landestheaters an der Promenade. Die teilnehmenden Bühnen präsentieren am Samstag ihre neu erarbeiteten Produktionen und Arbeiten, an denen noch geprobt wird, etwa im Linzer Theater Phönix. Es zeigt Probenausschnitte aus der bissigen Charakterkomödie „Der Menschenfeind - Wie Herr Molière zum Mörder wurde“.

Neues Publikum zu begeistern

Die lange Nacht der Bühnen sei die Gelegenheit, neue Publikumsschichten für das Theater zu begeistern. „Bei der Veranstaltung können wir auch direkt in den Kontakt mit dem Laufpublikum kommen und zeigen, was sich alles bei uns tut“, sagt Harald Gebhartl vom Theater Phönix.

Doch nicht nur für Freunde des Theaters gibt es am Samstag viel zu sehen: Im Lentos Kunstmuseum präsentieren neun Tanzgruppen ihre Stücke. Kabarett-Begeisterte werden in der Arbeiterkammer auf ihre Kosten kommen. Im Ars Electronica Center trifft Theater auf virtuelle Realität bei einem Gastspiel der CyberRäuber.

Am Samstag um 15.00 Uhr geht es los, bis Mitternacht kann man um 12 Euro die Highlights der neuen Theatersaison erleben. Die Linien der Linz AG bieten Freifahrten mit Einlassband. Freie Fahrt gilt auch für die Pöstlingbergbahn zur Bruckneruni. Für Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren gibt es freie Einlassbänder.

