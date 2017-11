Sabine Folie leitet Valie Export Center

Sabine Folie wird die wissenschaftliche Leiterin des Linzer Valie Export Center, das am Freitag in der Linzer Tabakfabrik eröffnet wurde. Die Kunsthistorikerin hat auch die Valie Export-Ausstellung kuratiert, die derzeit im Lentos zu sehen ist.

Sabine Folie, 1962 in Bozen geboren, hat Kunstgeschichte und alte Geschichte studiert. Sie war leitende Kuratorin und künstlerische Direktorin und Geschäftsführerin der Generali-Foundation Wien.

„Unglaublicher Fundus für die Forschung“

Auch in Linz ist Folie keine Unbekannte, sie hat Ausstellungsprojekte für das OK Centrum und die Linzer Kunst-Uni kuratiert und soeben auch die Ausstellung im Linzer Kunstmuseum Lentos, bei der das Archiv von Valie Export im Mittelpunkt steht, so Folie: „Alles, was sich in so einem Künstlerleben ansammelt, ist in diesem Archiv vereint. Das bedeutet natürlich, dass wir einen unglaublichen Fundus für künstlerische Forschung haben, ihr Werk zu beforschen. Gleichzeitig ist es aber auch ein zeithistorisches und kulturgeschichtliches Dokument."

