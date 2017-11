Mordverdächtiger Georgier verhaftet

Ein 43-jähriger Georgier, nach dem mit internationalem Haftbefehl wegen Mordes gefahndet wurde, ist am Montag in Linz von Cobra-Beamten festgenommen worden. Er sitzt nun in Auslieferungshaft.

Eine 2016 eingeleitete Zielfahndung hatte ergeben, dass dem Mann unter einem Aliasnamen ein aufenthaltsrechtlicher Titel in Österreich gewährt wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Verdächtiger soll 1999 Mann erschossen haben

Der 43-Jährige soll im März 1999 in Tiflis einen Mann erschossen haben. Nach der Tat suchte er das Weite und war seither auf der Flucht. Er wurde wegen Mordes und unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe gesucht. Durch die enge Zusammenarbeit mit österreichischen Verbindungsbeamten in Georgien, dem Pendant in Österreich und dem Büro für Interpol-Fahndung im Bundeskriminalamt gelang es, die tatsächliche Identität des Gesuchten zu belegen und seinen Aufenthaltsort herauszufinden.

Anwalt will Auslieferungsverfahren bekämpfen

Der Anwalt des Georgiers hat angekündigt, das Auslieferungsverfahren bekämpfen zu wollen. Die Beschuldigungen seien zweifelhaft. Seine Mandant lebe seit 15 Jahren in Linz, habe hier eine Familie und sei gut integriert.