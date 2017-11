Eferding erinnert an Johann Nepomuk David

Die Stadt Eferding erinnert Mitte November an den 40. Todestag des Komponisten Johann Nepomuk David. In einem dreitägigen Veranstaltungsreigen wird des Wirkens des berühmten Eferdingers gedacht.

In OÖ liegt Johann Nepomuk David in Bezug auf seinen Bekanntheitsgrad mit großem Abstand hinter Anton Bruckner. International besehen gilt der aus Eferding stammende Komponist hingegen als eine der prägendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. David schuf zahlreiche Chor-, Orgel- und Orchesterwerke. In seiner Geburtsstadt hält der von ihm gegründete Davidchor bis heute die Erinnerung an ihn wach.

David-Tage von 17. bis 19. November

Mit Unterstützung der Internationalen David-Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart, wo David 1977 verstarb, bringen nun der Davidchor, das oö. Davidtrio und weitere Davidspezialisten aus OÖ in einem dreitägigen Konzertreigen Werke von David zur Aufführung.

Speziell für diesen Anlass gründete Geiger Peter Aigner, selbst Mitglied des Davidtrios, ein eigenes Davidorchester. Damit nicht passiert, dass David womöglich „nur mehr in den Noten weiterlebt und nicht aufgeführt wird“, so Aigner.

Internationale Karriere

Schon 1955 verlieh die Stadt Eferding Johann Nepomuk David die Ehrenbürgerschaft. Bürgermeister Severin Mair (ÖVP), betonte, dass auch bei der für 2022 in Eferding geplanten Landesausstellung zum Thema „Vom Mikrokosmos zum Makrokosmos“ der Komponistenpersönlichkeit ein Schwerpunkt gewidmet werde, als Beispiel für einen Menschen, der von der Eferding aus internationale Karriere machte.

Link: