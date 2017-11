Eurofighter trainieren Überschallflug

Das Bundesheer wird ab Montag wieder Überschallflüge mit dem Eurofighter durchführen. Die Piloten des Bundesheeres werden bis zum 17. November Abfangmanöver mit Überschallgeschwindigkeit üben.

Pro Tag sind jeweils zwei Übungsflüge zwischen 8.00 und 16.00 Uhr geplant. Das Training sei unverzichtbar für eine funktionierende Luftraumüberwachung, heißt es beim Bundesheer.

Markus Zinner/BMLVS

Ballungsräume werden ausgespart

Um die Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten, werden die Ballungsräume um die Landeshauptstädte ausgespart. Zudem werde man die Beschleunigungsphasen der Eurofighter so kurz wie möglich halten und höher als 12.500 Meter fliegen, damit der Überschallknall am Boden nicht so laut ist.

