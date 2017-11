Pensionistin in Schacht gestürzt

Aus einem drei Meter tiefen Schacht musste am Samstag eine verletzte Pensionistin in Feldkirchen an der Donau gerettet werden. Die Frau und ihr Mann wollten den Swimmingpool winterfest machen, als sie in den Pumpenschacht fiel.

Der Ehemann der 83-Jährigen verständigte sofort die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Mühldorf konnte die Frau aus dem engen Schacht retten. Feuerwehr und Höhenretter kamen der Schwerverletzten zu Hilfe.

Max Kastner

Frau erlitt offenen Unterschenkelbruch

Andreas Radler, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mühldorf, zu dem den Einsatz: „Die Frau war rücklings in den Schacht gestürzt und hatte sich einen offenen Unterschenkelbruch zugezogen. Mit einem Seilzug wurde die Frau von uns geborgen.“

Max Kastner

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die verletzte Frau mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Link: