Frau zerkratzte Angreifer das Gesicht

In Linz ist eine junge Frau nur knapp einem Angreifer entkommen. Sie zerkratzte dem Mann das Gesicht und konnte flüchten. Die Polizei konnte ihn kurz nach der Tat festnehmen.

Die Polizei hat am Freitag einen Bericht der „Kronen Zeitung“ darüber bestätigt. Der Vorfall hat sich demnach im Stadtteil Dornach abgespielt, kurz nach 4.00 Uhr, als die junge Frau am Heimweg von einem Halloween-Fest in der Linzer Innenstadt war.

Kurz nach der Tat festgenommen

Die Polizei konnte den Mann kurz nach der Tat festnehmen. Es soll sich um einen 21-jährigen Afghanen handeln.