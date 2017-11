Mahrer folgt Leitl als Wirtschaftsbund-Obmann

Seit Donnerstag steht der 44-jährige Harald Mahrer, derzeit Wirtschaftsminister, als Nachfolger von Christoph Leitl als Wirtschaftsbund-Obmann fest. Im Interview mit dem ORF OÖ zeigte sich Leitl „voll und ganz zufrieden“.

Mahrer war der Favorit Leitls und wurde Donnerstagvormittag in der Präsidiumssitzung des Wirtschaftsbundes in der neuen Funktion einstimmig bestätigt. Der Wechsel soll 2018 über die Bühne gehen.

„Eine gelungene Betriebsübergabe“

Leitl war im Interview mit ORF-Redakteur Robert Fürst hörbar erleichtert: „Ich freue mich sehr, denn in der Wirtschaft sind gelungene Betriebsübergaben Erfolgserlebnisse. Und ich habe jetzt so ein Erfolgserlebnis gehabt. Mahrer ist ein Unternehmer, der in der Zukunft und digitalen Welt lebt, der politische Erfahrungen und Netzwerke mitbringt, der also viele, viele Voraussetzungen erfüllt, die wir in dieser Zeit der Veränderungen brauchen. Ich traue ihm zu, dass mit ihm Österreich zur Spitze zurückkommt. Also, ich bin voll und ganz zufrieden.“

Auf die Frage, dass es auch andere Kandidaten und Widerstand gegen Mahrer gegeben habe, sagte Leitl: „Es ist in einer Demokratie so, dass es oft mehrere Kandidaten gibt. Letztlich kann es nur einer werden. Ich gehe davon aus, dass es keine Risse gibt, weil es nur einen einzigen Kandidaten gab, der alleine zur Wahl stand.“

„Er hat die Dynamik, ich die Erfahrung“

Auf die Funktion des Wirtschaftskammer-Präsidenten angesprochen, meinte Leitl: „Mahrer ist damit als Nachfolger designiert, nachdem es allgemeiner Wunsch ist, die Funktionen Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer in einer Hand zu halten. Derzeit sind wir dann zwei Pferde, die einen Karren gemeinsam ziehen. Er die Dynamik und frischen Ideen der Jugend, und ich die Erfahrung.“

„Übergabe in Wirtschaftskammer, wenn es Zeit ist“

Auf die Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer angesprochen, sagte Leitl: „In dieser Frage stimme ich mit meinem Nachfolger völlig überein.“ Nicht festlegen wollte sich Leitl, ob er bis 2020 Wirtschaftskammer-Präsident bleibe: „Das ist überhaupt nicht gesagt. Wir werden jetzt gemeinsam die Dinge entwickeln, und wenn es Zeit ist, werden wir die Übergabe auch in der Wirtschaftskammer machen.“