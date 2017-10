Jugendliche demolierten Mopedauto

Ein Mopedauto wollten in der Nacht auf Samstag ein paar Jugendliche aus dem Innviertel umkippen. Weil das Vorhaben scheiterte ließen sie ihren Frust an dem Wagen aus und richteten einen Schaden von mehreren Tausend Euro an.

Drei Jugendliche haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Garage eines Wohnhauses in Burgkirchen (Bezirk Braunau) gefeiert. Dabei kam ein Trio offenbar auf eine besonders dumme Idee. Der 16-Jährige als Altheim und zwei 17-Jährige aus Handenberg sowie aus St. Peter beschlossen gegen Mitternacht ein in der Garage geparktes Mopedauto umzukippen, so die Angaben später gegenüber der Polizei.

Trio war zu schwach

Nur war das Mopedauto anscheinend deutlich schwerer als erwartet und das Trio scheiterte. Daraufhin ließen die Drei offenbar ihren Frust darüber an dem Mopedauto aus. Sie rissen einen Spiegel herunter, die Kennzeichhalterung und die Zierkappen ab. Dann sprangen alle drei noch auf dem Dach und der Motorhaube des Mopedautos herum.

Unterm Strich richteten die drei einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Am Samstag packte einen Übeltäter die Reue und er stellte sich der Polizei. Die polizeilichen Erhebungen laufen noch.