Brand in Werkshalle von Kunststoffhersteller

Bei einem Kunststoff-Hersteller in Neuhofen an der Krems sind am Samstag in einer Werkshalle aus ungeklärter Ursache Schaumstoffplatten in Brand geraten. Laut Feuerwehr schwierig war das Löschen in dem dichten Rauch

Der Vermieter der Halle entdeckte den Brand gegen 11.15 Uhr und informierte die Feuerwehr. Diese hatte dann mit dem Rauch mehr zu kämpfen als mit dem Feuer, so der Einsatzleiter von der Feuerwehr Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land), Lukas Gruber.

fotokerschi.at/kerschbaummayr

Büroräume vor Feuer bewahrt

Die Lagerhalle ist etwas mehr als zwei Tennisplätze groß, mit angeschlossenen Büroräumen, die vor dem Feuer geschützt werden mussten. 60 Helfer der Feuerwehren Neuhofen an der Krems, Piberbach und Weissenberg hatten den Brand nach rund 30 Minuten unter Kontrolle. Am Nachmittag wurde gleich mit der Suche nach dem Auslöser begonnen, so Gruber.

fotokerschi.at/kerschbaummayr

Vermutet wird, dass das Feuer von der Pelletsheizung ausgegangen sein könnte. Für die Löscharbeiten musste kurzfristig auch die nahe der Halle gelegene Bahnstrecke zur Sicherheit gesperrt werden.