Neues Lyrikfestival Silbentanz in Bad Ischl

Ein neues, viertägiges Lyrikfestival namens Silbentanz feiert am Donnerstag in Bad Ischl Premiere. Schauspieler und Musiker aus der Region treffen dabei auf namhafte Kollegen wie Adele Neuhauser und Michael Köhlmeier.

Vier Tage lang tanzen ab Donnerstag in Bad Ischl die Buchstaben und Silben. Und zu diesem Tanz aus Lyrik und Musik bitten bekannte Schauspieler, Schriftsteller und Musiker, wie etwa Adele Neuhauser, Michou Friesz, Katharina Stemberger und Michael Köhlmeier. Sie präsentieren gemeinsam mit Kollegen aus der Bad Ischler Region ein buntes und volles Programm bestehend aus Lesungen, Musik sowie „Video-Poetry“.

Älteste und verbreitetste Sprachform der Welt

Denn Lyrik ist nicht nur die älteste Sprachform der Welt, sondern nach wie vor auch die verbreitetste. Ist sie doch in der Werbung genauso zu finden wie in Liedtexten. Und gar nicht mal so selten heimsen diese Texte dann die begehrtesten Preise der Welt ein, so die Initiatorin des Festivals, Gudrun Tielsch: „Man denke da an einige Nobelpreisträger. Unser letztjähriger, Bob Dylan, hat diesen großen Preis auch wegen seiner Lyrik, seinen Lyrics bekommen.“

Eröffnung mit dem „Hohelied des Salomo“

Veranstalter des Silbentanzes ist der Bad Ischler Kulturverein Der Keller. Und eröffnet wird am Donnerstagabend im Lehartheater mit einer Lesung von Neuhauser und Oliver Karbus. Sie lesen erotische Liebesgedichte aus dem „Hohelied des Salomo“ zur Musik von Peter WesenAuer, gespielt vom Orchester Sinfonietta da Camera aus Salzburg.

