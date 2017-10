Diebesgut in Unterwäsche versteckt

Ein diebischer Putztrupp hat in Ansfelden mit Hilfe eng anliegender Unterwäsche Ladendiebstähle begangen: Die vier Männer trugen unter der normalen Kleidung Bodys, in die sie Whiskey, Schokolade und kiloweise Fleisch stopften.

Beim Versuch, das körpernah versteckte Diebesgut aus dem Laden zu schmuggeln, flogen die vier Rumänen aber auf, berichtete die Polizei am Dienstag.

Beim Verlassen des Geschäfts festgenommen

Der Ladendetektiv eines Supermarkts in dem Shoppingcenter in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) hatte die Männer im Alter von 19, 21, 23 und 24 Jahren am Samstag beobachtet, wie sie ihre Bodys mit Lebensmitteln ausstopften, und die Polizei gerufen. Als diese eintraf, wollten die Langfinger gerade das Geschäft verlassen. Sie wurden festgenommen.

Diebstähle zunächst geleugnet

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die vier Männer seit etwa einem Monat in Österreich sind und bei einer Reinigungsfirma arbeiten. Zuletzt hatten sie auch in dem Supermarkt, den sie bestohlen haben, sauber gemacht. In ihrem Firmenwagen fand die Polizei noch sechs original verpackte Videospiele. Nach längerem Leugnen gaben die Verdächtigen die Taten zu. Sie werden angezeigt.