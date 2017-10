Koalition: Für Stelzer „logischer Schritt“

In der ÖVP werden Koalitionsgespräche mit der FPÖ befürwortet. „Der nächste logische Schritt“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer am Dienstag zur Einladung von Parteichef Sebastian Kurz an FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

„Die SPÖ hat sich ja mit Ihrer Oppositionsansage selbst aus dem Rennen genommen“, meinte Stelzer in einer ersten Reaktion. Er wünscht sich zügige Verhandlungen. „Den Willen für Veränderung und für eine mutige Politik am Puls der Zeit sehe ich auf beiden Seiten.“

„Zusammenarbeit in OÖ funktioniert gut“

In Oberösterreich, wo seit 2015 eine schwarz-blaue Koalition regiert, funktioniere die Zusammenarbeit gut und vertrauensvoll. Stelzer verwies etwa auf das in dieser Woche präsentierte Sparbudget zum Landeshaushalt 2018. Oberösterreich habe als erstes Bundesland eine Schuldenbremse eingeführt - mehr dazu in OÖ ist einziges Bundesland mit Schuldenbremse (ooe.ORF.at).

Erstmals seit 2010 würden keine neuen Schulden gemacht, erstmals seit 2002 Schulden abgebaut. „Dieser Weg sollte auch auf Bundesebene eingeschlagen werden. Die Glaubwürdigkeit einer Regierung zeit sich im Umgang mit Geld“, so Stelzer.

