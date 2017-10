Großübung im Chemiepark in Linz

Ab 9.00 Uhr wird am Dienstag im Chemiepark Linz die jährliche Großübung der Einsatzkräfte abgehalten. Bei dieser Übung sollen sich die Einsatzkräfte auch auf die verschiedenen Chemikalien, die auf dem Gelände verwendet werden, vorbereiten können.

Ein Einsatz in der Mehrzweckanlage sei heikel, so der stellvertretende Kommandant der Betriebsfeuerwehr Johannes Reisinger. Es gehe um konkrete Abläufe, wobei besonderes Augenmerk auf den unterschiedlichen Chemikalien liege, die bei den verschieden Anlagen verwendet werden. Angenommen wird bei der Großübung laut Reisinger ein Brand nach einer Explosion in einer Mehrzweckanlage mit Verletzten und viel künstlichem Rauch.

Nicht nur Technik geübt

Dabei geht es nicht nur um den richtigen Einsatz der technischen Systeme, sondern auch um die Krisenstäbe und die Zusammenarbeit mit den Behörden. Geübt wird von 9.00 Uhr bis etwa 11.00 Uhr. Die Bevölkerung sollte davon nur die Sirenensignale im Bereich des Chemieparks im Bereich Steyregg und im Bereich des Franckviertels mitbekommen.