Mord und Selbstmord aus Verzweiflung

In der Mühlviertler Gemeinde St. Martin hat am Montag laut Polizei ein 58-jähriger Mann offenbar seine Frau erschossen und dann Suizid begangen. Weil es einen Abschiedsbrief von dem Mann gibt, geht die Polizei von einer Verzweiflungstat aus.

Private Probleme des 58-jährigen Versicherungsmaklers aus St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) dürften der Auslöser für den Mord und Suizid gewesen sein. Probleme, die nicht offensichtlich waren. Im Bekanntenkreis herrscht Fassungslosigkeit - die 60-jährige Frau hat erst vor kurzem ihren runden Geburtstag gefeiert.

Schwester entdeckte totes Ehepaar

Am Montagnachmittag wurden die Leichen entdeckt - von der Schwester der Frau. Sie war von einem Mitarbeiter des 58-Jährigen verständigt worden, weil der zu einem fixierten Termin nicht gekommen war und auch am Telefon nicht abhob. Die Schwester ging deshalb in das Haus, um nachzusehen. Dort entdeckte sie die Tragödie. Das Ehepaar lag erschossen auf dem Boden. Nach Angaben der Polizei ist davon auszugehen, dass der Mann seine Frau mit einem Kopfschuss getötet hat und dann sich selbst.

Zwei Waffen - beide registriert auf den 58-Jährigen - lagen neben den Leichen und es wurde auch ein Abschiedsbrief gefunden. Das kinderlose Ehepaar hatte neben einem eigenen Versicherungsmaklerbüro auch Zeit für soziale Engagements, vor allem in der eigenen Region, aber auch darüber hinaus, hieß es.