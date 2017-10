Musikalischer Spaziergang am Nationalfeiertag

Am Nationalfeiertag gehört es schon zur Tradition, sich in Bewegung zu setzen. In freier Natur oder auch in Kulturstätten, die an diesem Tag keinen Eintritt verlangen. Im Linzer Schloss verbinden sich Bewegung und Musik zu einem „musikalischen Spaziergang“.

Bewegung macht man genug, wenn man zu all den Räumen pilgern will, in denen am 26. Oktober im Linzer Schloss ab 10.00 Uhr musiziert wird. Auf zwei Ebenen werden neben dem Festsaal im Schlosstrakt auch noch Waffensaal, Bibliothek, Apotheke, Barocksaal und der Sonderausstellungsbereich im Südtrakt bespielt.

Besonderes in Landesmusikschulen

Wobei sich die Landesmusikschulen mit durchwegs ungewöhnlichen Beiträgen einfinden. Erfinderisch gibt sich die Musikalische Jugend schon bei ihren Ensemblenamen. Unter „Brasst scho“ tritt ein Innviertler Blechblasensemble auf, „die Los Krachos“ sind unschwer als Schlagzeuger zu identifizieren, und einen „Klangrausch auf 234 Saiten“ verspricht ein Harfenensemble.

Auf Volksmusik trifft der Spaziergänger im Schloss ebenso wie auf Jazz die Musikhexe zaubert speziell für Kinder ab fünf Jahre und auch die Tanzakademie ist mit einem Beitrag vertreten. Zum 38. Mal gestaltet das Landesmusikschulwerk diesen Spaziergang durch die Räumlichkeiten des Linzer Schlosses. Die laufenden Ausstellungen sind dabei ebenfalls frei zugänglich.