Stelzer: Pflegeregress bleibt Bundessache

Das Sparbudget, das seit Mittag im Linzer Landhaus vorgestellt wird, hat im Vorfeld Aufregung ausgelöst: LH Thomas Stelzer (ÖVP) hatte angekündigt, jedes Ressort müsse sparen. Er sagte aber auch, „der Pflegeregress bleibt Bundessache“.

OÖ hat drei Milliarden Schulden und sollte jährlich 200 Millionen Euro einsparen. Der Kassasturz wurde schon vor Monaten gemacht und Gegenmaßnahmen angekündigt. Also minus zehn Prozent in jedem Ressort der Landesregierung einmal vorneweg.

fotokerschi.at

Um künftig im Gesundheits-, Sozial- oder Infrastruktur-Bereich investieren zu können, will die schwarzblaue Regierungskoalition sich Leistungen bezahlen lassen: Studiengebühren für Fachhochschulen, Abgaben aus der Baubranche und auch die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten wird nicht mehr gratis sein. „Wir wollen nicht wie andere Länder jetzt in einer Wirtschafts-Aufschwungphase wieder neue Schulden machen sondern keine“, so Stelzer vor der Pressekonferenz im Gespräch mit Chefredakteur Johannes Jetschgo.

Nulllohnrunde für Politiker

Als erstes gebe es eine Nulllohnrunde für die oö. Landespolitiker und eine Einsparung bei den Parteifinanzierungen „und jedes Ressort muss dann auch in seinem Bereich bei den Einsparungen mitwirken, damit wir uns wichtige Schwerpunkte die OÖ für Arbeitsplätze braucht leisten können“.

Darauf angesprochen, ob die nicht im Widerspruch zu den betonten „neuen Spielräumen“ stehe, sagte Stelzer „mir ist es wichtig, dass alle beitragen“. So können eben wichtige Schwerpunkte wie der Gesundheits- oder Breitband-Bereich verstärkt werden, sagte Stelzer.

Das gesamte Interview mit Thomas Stelzer

Pflegeregress: „Da verstehen wir keinen Spaß"

Beim Pflegeregress wolle man sich an der künftigen Bundesregierung schadlos halten, „da verstehen wir Länder keinen Spaß. Das hat der Bund über uns hinweg beschlossen und auch immer zugesichert, dass er volle Kosten tragen wird“. Dazu gebe es einen entsprechenden Verfassungsbeschluss „und daher gehe ich davon aus, dass das auch eins zu eins eingehalten wird“.

Link: