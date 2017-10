Mann stellte sich nach Messerattacke

Nach den lebensgefährlichen Messerstichen auf seine Exfreundin Anfang Oktober in Wels soll sich der mutmaßliche Täter in seiner Heimat Bosnien gestellt haben, er soll aber nicht festgenommen worden sein.

Der 36-Jährige sei wenige Tage nach der Tat und seiner Flucht in Bosnien zur Polizei gegangen und habe die Tat gestanden, berichtet am Sonntag die „Kronen Zeitung“.

laumat.at/Matthias Lauber

„Keine Rechtsgrundlage für Verhaftung“

Doch weil in Österreich kein Haftbefehl gegen den Mann ausgestellt worden sei, habe man auch keine Rechtsgrundlage für eine Verhaftung gehabt, so die bosnischen Behörden. Von der heimischen Justiz gebe es zu diesem Versäumnis noch keine Stellungnahme, so der Bericht. Das Opfer sei inzwischen außer Lebensgefahr.

