Polizei schiebt Fahrraddieb nach Deutschland ab

Nachdem er auf frischer Tat dabei erwischt worden ist, wie er in Lengau (Bezirk Braunau) ein Fahrrad stehlen wollte, ist der Dieb sofort abgeschoben worden. Gegen den Deutschen besteht nämlich ein Aufenthaltsverbot.

Mit einer Zange wollte der 32-Jährige am Bahnhof in Lengau das Schloss eines Fahrrads aufzwicken. Die Besitzerin des Rades, eine 15-jährige Schülerin, erwischte ihn dabei. Mit seinem eigenen Rad flüchtete er daraufhin. Das Mädchen konnte ihn aber fotografieren und ging sofort zur Polizei.

Festnahmeauftrag erteilt

Eine dreiviertelstunde später erwischten die Beamten den 32-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Beschuldigten ein Aufenthaltsverbot in Österreich besteht. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl erteilte einen Festnahmeauftrag. Daraufhin wurde der Mann in Braunau nach Deutschland abgeschoben, so die Polizei.

Weshalb gegen den deutschen Staatsbürger in Österreich ein Aufenthaltsverbot besteht, könne er nicht sagen, sagt der Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage. Zu Einzelfällen gebe man grundsätzlich keine Auskunft.