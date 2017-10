Tödlicher Absturz bei Bauarbeiten

Ein 53-jähriger Baumeister ist am Mittwoch bei Arbeiten an einem Blockhaus in Schwarzenberg am Böhmerwald (Bezirk Rohrbach) ums Leben gekommen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Der Mann aus Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) war gemeinsam mit seinem 29jährigen Sohn mit Holzarbeiten bei dem Neubau beschäftigt. Als der 53-Jährige zu Mittag auf dem Dach stehend eine Kran-Kette aushängen wollte, rutschte er offenbar auf einem Stamm aus und stürzte über fünf Meter tief auf den Betonboden.

Tödliche Kopfverletzungen

Die Kopfverletzungen des Vaters waren so schwer, dass er nicht mehr gerettet werden konnte und noch an der Unfallstelle starb.