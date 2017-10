Frau bei Schießübungen fast getroffen

Eine 58-jährige Spaziergängerin aus Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen) ist bei Schießübungen eines 23-Jährigen fast getroffen worden. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem wird er angezeigt.

Die Frau spazierte Anfang Oktober am Haus des Mannes vorbei und spürte einen Luftzug und ein Pfeifen auf Kopfhöhe - gleich darauf schlug ein Projektil in einen Holzstadel neben der Straße ein. Wer geschossen hatte, konnte die Frau nicht sagen, so die Polizei am Dienstag.

Mit Luftdruckgewehr auf Eisenkübel geschossen

Die Exekutive ermittelte einen 23-Jährigen als Schützen. Der Mann übte mit seinem Luftdruckgewehr im Garten. Als Ziel benutzte er einen Eisenkübel, hinter den er eine Wand aus Eisen aufgestellt hatte, um die Schüsse abzufangen - allerdings landeten mehrere Bleigeschosse in dem rund zehn Meter entfernten Stadel. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wird angezeigt.