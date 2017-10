„Österreich liest“ eine Woche lang

„Österreich liest“ heißt es wieder ab Montag eine Woche lang. Mit 600 Veranstaltungen in ganz Österreich macht der Büchereiverband Österreichs (BVÖ) die Bibliotheken zum Treffpunkt für Lesebegeisterte.

104 Veranstaltungen sind es allein in Oberösterreich, mit denen ab Montag Werbung für das Buch gemacht wird. Etwa das Bilderbuchkino „Rabenrosa“ in der Bibliothek Kleinraming, eine "Pop-up-Papierwerkstatt“ in der Stadtbücherei Eferding oder eine Lesung aus dem Werk „Disconacht“ mit Songs aus den 1960er Jahren in der Stadtbibliothek Ansfelden.

„Bücher fahren Zug“

Im Mittelpunkt stehen die rund 10.000 Bibliothekare Österreichs, die zu 80 Prozent ehrenamtlich arbeiten und die literarischen Nahversorger sind. Eine besondere Aktion in diesem Jahr ist die Aktion „Bücher fahren Zug“, bei der in Zügen Bücher und Zeitschriften zur Verfügung gestellt werden. Man kann sie lesen, mitnehmen und auch behalten.

Österreich liest

Österreichs größtes Literaturfestival

„Österreich liest“ gilt als Österreichs größtes Literaturfestival. Bis zum 22. Oktober stehen Österreichs Bibliotheken und Bibliothekare im Mittelpunkt.

