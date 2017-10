Pensionistin nach „OÖ heute“-Bericht gefunden

In Gmunden ist am Samstagabend eine vermisste Pensionistin wieder gefunden worden. Nach einem Bericht in der ORF-Sendung „Oberösterreich heute“ konnte eine Taxifahrerin der Polizei den entscheidenden Hinweis geben.

Feuerwehr, Polizei, Suchhundestaffel, Hubschrauber mit Wärmebildkamera - alles wurde seit Freitagabend aufgeboten, um die vermisste Heimbewohnerin wieder zu finden. Aber weder in der Nacht auf Samstag noch während des Tages konnten die Einsatzkräfte eine Spur von der Frau finden. Sie war wie vom Erdboden verschluckt.

ORF

In der ORF-Sendung „Oberösterreich heute“ wurde Samstagabend auch ein Foto der Vermissten gezeigt, was schließlich den erhofften Erfolg brachte. Unmittelbar nach der Fernsehsendung meldete eine Taxilenkerin aus Vöcklabruck bei der Polizei. Sie habe am Vortag eine Frau zu einem Hotel in Gmunden gefahren und in dem Fernsehbericht eindeutig ihren Fahrgast wiedererkannt.

Sehnsucht nach Einzelzimmer

Die Polizei suchte daraufhin das Hotel auf und entdeckte die Vermisste tatsächlich unversehrt in einem der Zimmer. Die 62-Jährige rechtfertigte ihr Verschwinden damit, dass sie in der Pflegeanstalt kein Einzelzimmer gehabt habe. Die Polizei brachte die Pensionistin wieder zurück ins Heim.

