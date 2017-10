Produktionsstopp bei Optimo Matratzen

Nachdem nach einem Produktionsfehler in einem Chemiewerk in Ludwigshafen krebserregende Stoffe in Matratzenschaumstoff gelangt sind, hat der Matratzenhersteller Optimo in Braunau einen sofortigen Produktionsstopp verhängt.

Beliefert wurde auch der Schaumstoffproduzent Eurofoam in Kremsmünster, der wiederum den Matratzenhersteller Optimo in Braunau belieferte.

Alle Matratzenlieferungen gestoppt

Bei Optimo wurden alle Matratzenlieferungen gestoppt. Davon betroffen dürften beinahe alle größeren Möbelhäuser in Oberösterreich sein. Aktuell wird in der Produktion von Optimo geprüft, wie viele Matratzen davon betroffen sind.