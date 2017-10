Über 10.000 bei ORF-Lange Nacht der Museen

Mehr als 10.000 Oberösterreicher haben die Nacht von Freitag auf Samstag zum Tag gemacht und sind zu einer Entdeckungsreise durch die heimische Museumslandschaft ausgeschwärmt. Die meisten Besucher wurden beim Ars Electronica gezählt.

41 Museen und Galerien lockten bei der 18. Langen Nacht der Museen mit abwechslungsreichen Programmen, das viele Menschen bis in die frühen Morgenstunden auf den Beinen hielt.

Seit Jahren ein Fixpunkt für viele ist ein Besuch im Ars Electronica Center (AEC). Heuer waren es über 2.000, die auf das Kinderforschungslabor, die Kurzführungen und den Deep Space 8K neugierig waren. Außerdem konnten die Besucher in „Das andere ich“ (Artificial Intelligence) eintauchen. Die künstliche Intelligenz war Thema des diesjährigen Ars Electronica Festivals.

Platz 3 für neues Paneum

Ganz besonders gut besucht waren in dieser ORF-Langen Nacht der Museen auch große Linzer Museen, wie etwa das oö. Kulturquartier, die voestalpine Stahlwelt oder das Schlossmuseum. Im Kunstmuseum LENTOS schauten sich 1.400 Interessierte um. Doch auch außerhalb von Linz zog die ORF Lange Nacht der Museen viele Nachtschwärmer an. Das neue Brotmuseum in Asten war am dritthäufigsten besucht.

Außergewöhnliche Erlebnisse

Insgesamt 41 Museen und Galerien in ganz Oberösterreich haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag von ihrer schönsten Seite gezeigt und für außergewöhnliche Erlebnisse gesorgt. Mitmachen konnten die Besucher und Besucherinnen auch im Freilichtmuseum Sumerauerhof (St. Florian), wo sie in einem Crashkurs Schuhplatteln versuchen konnten.

Im Alten Turm im Heimathaus Haslach und im Kaufmannsmuseum Haslach galt es, in einer Schnitzeljagd nach Museumsstücken zu suchen. Die Profis im Webereimuseum Haslach halfen Besuchern, ihr eigenes Stoffmuster gestalten oder ihr Können am Musterwebstuhl ausprobieren.

