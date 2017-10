Versuchte Entführung: Schwierige Ermittlungen

Weiterhin schwierig gestalten sich die Ermittlungen der Polizei in Weyer (Bezirk Steyr-Land) nach der versuchten Kindesentführung in der vergangenen Woche. Bisher gab es noch keinen entscheidenden Hinweis.

Obwohl der dramatische Vorfall auch über Oberösterreichs Grenzen hinaus ein mediales Echo geschlagen hatte, fehle nach zehn Tagen den Kriminalisten noch immer die entscheidende Spur zu dem unbekannten Täter, hieß es am Mittwoch.

fotokerschi.at/Kößler

Viele Hinweise erhalten

Nicht nur aus Oberösterreich - aus ganz Österreich rufen regelmäßig Menschen bei der Polizeiinspektion in Weyer an, sobald ein schwarzer Mercedes mit ausländischem Kennzeichen gesehen wird, sagten die Ermittler. Doch die vielen Hinweise führten bisher alle ins Leere: Entweder traf die Täterbeschreibung oder das Kennzeichen nicht zu.

Schulwege unter besonderer Beobachtung

Auch in Weyer selbst hat sich die Aufregung noch nicht gelegt. Die Polizei fährt nach wie vor verstärkt Streife, vor allem im Bereich der Schule. Dort versuchte am Montag der vergangenen Woche ein Unbekannter einen elfjährigen Bub in sein Auto zu zerren. Der Schüler konnte sich aber mit Händen und Füßen gegen seinen Angreifer wehren.

Gegenüber der Polizei sagte der Bub aus, dass es sich um einen schwarzen Mercedes mit slowenischem Kennzeichen handeln soll. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.

Link: