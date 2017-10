Einkaufstag für Bayern im Innviertel

In Deutschland ist der 3. Oktober ein Feiertag und davon profitiert die Innviertler Wirtschaft. Vor allem viele Bayern nutzen den Tag, um im Grenzgebiet einkaufen zu gehen oder einen Ausflug zu machen.

Das Wetter könnte zwar besser sein, dennoch haben die Wirtschaftstreibenden rund um Braunau und Schärding am Dienstag zufriedene Mienen aufgesetzt. Denn der „Tag der deutschen Einheit“, der seit der Wiedervereinigung von DDR und BRD im Jahr 1990 immer am 3.Oktober begangen wird, bringt jedes Jahr viele bayerische Kunden in die Innviertler Geschäfte.

Gelegenheit für viele Käufer

Ober- und Niederbayern haben zusammen fast sechs Millionen Einwohner. Wenn nur ein kleiner Teil davon den Feiertag nutzt, um nach Österreich zu fahren, wirke sich das schon positiv auf die Umsätze aus, bestätigt Elke Pflug vom Stadtmarketing Braunau-Simbach. Weil der Feiertag heuer auf den Dienstag fällt, hätten auch Gäste mit weiterer Anfahrt den Zwickeltag genutzt.

Bummelzug und Kuriositätenführungen

Um den Besuchern auch die touristischen Vorzüge der oberösterreichischen Grenzregion näherzubringen, hat man sich in Schärding für heute Besonderes ausgedacht, sagt Alois Ellmer von der Wirtschaftskammer in Schärding. Neben Gratisfahrten mit dem Bummelzug werden auch Kuriositätenführungen angeboten. Am 26. Oktober freuen sich dann vermutlich wieder die Passauer Geschäftsleute über die Einkaufstouristen aus Oberösterreich.