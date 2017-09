Nächtliche Rettung aus der Drachenwand

In Mondsee hat die Bergrettung in der Nacht auf Freitag einen schwer verletzten Tschechen 300 Meter abgeseilt. Der junge Mann war mit zwei Freunden in der Drachenwand geklettert und abgestürzt.

Als die drei tschechischen Kletterer gegen 20.00 Uhr den Notruf wählten, war es bereits dunkel. Weil sie sich kaum verständlich machen konnten, dachte die Bergrettung zunächst, das Trio müsse nur ins Tal begleitet werden.

Bernhard Frena / wikipedia.org

Der Einsatz wuchs sich aber zu einer äußerst schwierigen Bergung des Schwerverletzten aus. Der am Knöchel verletzte Mann musste in der Dunkelheit über mehrere Stationen frei hängend 300 Meter abgeseilt werden, bevor er gegen 1.30 Uhr der Rettung übergeben werden konnte.

Heinz Hemetsberger von der Bergrettung Mondseeland über den schwierigen Einsatz:

Insgesamt elf Bergretter und ein Alpinpolizist waren an dem Rettungseinsatz beteiligt.