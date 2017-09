Wasserkraftwerk Traunleiten wird neu gebaut

Aus Alt mach Neu heißt es schon bald in der Nähe von Wels. Das alte Wasserkraftwerk Traunleiten in Steinhaus wird abgerissen und ein neues Kraftwerk gebaut. Am Donnerstag wurde der Startschuss für die Bauarbeiten gegeben.

Die Zeit hat deutliche Spuren am alten Wasserkraftwerk Traunleiten hinterlassen. 1899 wurde es erbaut, somit hat es rund 118 Jahre auf dem Buckel. Jetzt hat es ausgedient und wird abgerissen.

„Kraftwerk in Juwel der Natur“

Nur wenige Meter flussabwärts in Steinhaus wird in den kommenden zwei Jahren das neue Wasserkraftwerk gebaut, sagt der Geschäftsführer von Betreiber Wels-Strom, Friedrich Pöttinger: "Wir sind hier wirklich an einem Juwel der Natur und bauen hier ein neues Wasserkraftwerk. Mit allen entsprechenden Möglichkeiten, wie mit Fischumstieg und –abstieg, mit wirklich sinnvoller Produktion von elektrischer Energie. Und das für Hunderte Jahre.“

Jahreserzeugung von 91 Gigawattstunden

Zuvor wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung bestanden, so der Geschäftsführer. Das neue Kraftwerk soll pro Jahr etwa doppelt so viel Leistung erbringen wie das alte: „Mit einer Jahreserzeugung von rund 91 Gigawattstunden, das entspricht dem Verbrauch von 30.000 Haushalten. Und das zu einem Preis, den wir uns leisten können.“ Rund 48 Millionen Euro wird es kosten.

Kanal bei Welser Wehr wird verbreitert

Dazu wird bei der Welser Wehr, an der die Traun aufgestaut wird, der Kanal verbreitert. So kann mehr Wasser verarbeitet werden, Wels-Strom spricht von 150.000 Liter Wasser pro Sekunde. Während der Bauarbeiten werde der benötigte Strom für die Kunden auf dem Markt zugekauft. Im November 2019 soll das neue Wasserkraftwerk in Betrieb gehen und wiederum eben rund 100 Jahre halten.