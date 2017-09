Versuchte Kindesentführung: Keine Hinweise

Nach der versuchten Kindesentführung in Weyer sind die Ermittlungen der Polizei offenbar schwierig. Es habe keinen entscheidenden Hinweis gegeben, hieß es am Donnerstag von der Polizei.

Wie berichtet, hatte ein Unbekannter am frühen Montagnachmittag versucht, einen elfjährigen Buben zu entführen. Der Schüler wehrte sich und lief in die Musikschule in Weyer.

Wagen mit Slowenischem Kennzeichen

Vermutlich handelt es sich um einen ausländischen Täter, denn der Bursch hatte sich das Länderkürzel SLO für Slowenien gemerkt. Möglich sei, dass sich der Täter bereits ins Ausland abgesetzt hat, so die Ermittler.

